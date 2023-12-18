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الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

توزيع 919 طنا من السكر بمدن وقرى أسوان

توزيع 919 طن سكر
توزيع 919 طن سكر علي مدن وقري أسوان
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نظمت مديرية التموين بأسوان بالتنسيق مع الوحدات المحلية والغرفة التجارية آلية توزيع كميات السكر المخصصه للمحافظة بإجمالى ٩١٩ طن حتى الآن للتأكد من وصولها إلى المواطنين بجميع المدن والقرى حيث تم توزيعها من خلال منافذ الشركة المصرية ، وهو الذى يتكامل مع تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع ، والتى تشهد متابعة لحظية من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .

جاء ذلك بناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لتوافر السلع الأساسية بالأسواق طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن ، وخاصة السكر ، مع ضبط حركه التداول للتعامل مع أى مخالفات يتم رصدها ، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين بأنه وفقاً لتكليفات محافظ أسوان فقد تم توفير كميات إضافية من السكر بالتنسيق مع موردين من داخل وخارج المحافظة ، وتم طرحها بالأسواق .

مؤكداً على أنه تم ضخ أكثر من ١١٠٠ طن من السكر عن طريق سلاسل الهايبر ماركت ، والشوادر ، وجارى ضخ كميات إضافية أخرى لتحقيق التوازن المطلوب لهذه السلعة الحيوية ، وتلبية الإحتياجات الجماهيرية منها على الوجه الأكمل .

وأشار خالد أبو القاسم إلى أنه بالتوازى مع ذلك تم مواصلة تنظيم الحملات التموينية المكبرة حيث نجحت لجان التفتيش فى ضبط وتحرير 556 مخالفة خلال شهر ديسمبر الجارى منها ١١٦ محضر جنح ، و ٤٤ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، لافتاً إلى أنه تم أيضاً تحرير ٣٥ محضر لعدم حمل شهادة صحية ، و ٣٧ محضر للغش التجارى ، كما تم ضبط ٨ طن دقيق بلدى مخابز ، وكذا  ١٩ طن من السكر ، بالإضافة إلى تحرير ٢٢٠ مخالفة متنوعة للمخابز البلدية عبارة عن نقص فى الوزن ، وعدم مطابقة للمواصفات ، وتصرف وتجميع الدقيق وغيرها .

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مديرية التموين بأسوان 919 طن سكر أخبار محافظة أسوان