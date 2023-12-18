الأهلي في المونديال| الفريق يخوض مرانا خفيفا في فندق الإقامة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي مرانًا خفيفًا في فندق الإقامة بمدينة جدة، وذلك استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي ببطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًّا في المملكة العربية السعودية.

وحرص مارسيل كولر على إقامة مران خفيف للاعبين، في تمام الساعة ١٢.٣٠ ظهرًا في إطار الاستعداد لمواجهة فريق فلومينينسي التي تقام مساء اليوم الاثنين على استاد الجوهرة بمدينة جدة.

ومن المقرر أن يعقد مارسيل كولر محاضرة فنية للاعبين، قبل مغادرة فندق الإقامة إلى ملعب المباراة.

وتقام مواجهة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي في الثامنة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة بمدينة جدة في الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس العالم للأندية.