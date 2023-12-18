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الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. أسامة ربيع: حركة الملاحة بقناة السويس لم تتأثر بسبب توترات الأوضاع بالبحر الأحمر

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر بالأحداث التي تحدث الآن في البحر الأحمر، مؤكدا أن الحركة منتظمة، مشيرا إلى أنه يتم متابعة حركة الملاحة البحرية بالقناة والتوترات الموجودة الآن ونسبة تأثيرها على القناة.

وأضاف "ربيع" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين أن هناك حوالي 55 سفينة مرت من طريق رأس الرجاء الصالح فى الفترة من 19 نوفمبر إلى 17 ديسمبر من 2128 سفينة بنسبة 2% من عدد السفن التي مرت، موضحا أن المتوسط الخاص بالقناة مرور حوالي 72 إلى 74 سفينة، ومر بالأمس 77 سفينة، واليوم هناك 80 سفينة.

وأوضح  رئيس هيئة قناة السويس، أن قرار التحويل ليس سهلا ويستغرق وقتا لنقل البضائع، لافتا إلى أن القناة تستمر فى التطوير والتحديث، ودائما هناك عمليات مسح بخطة منظمة.

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