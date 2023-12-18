النيران أحرقت المطبخ.. المعمل الجنائي يعاين حريق شقة سكنية بحدائق الأهرام

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بعقار بمنطقة حدائق الاهرام، وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت المباحث بالتحريات اللازمة حول الحريق.

وتبين من خلال التحريات أن الحريق نشب داخل مطبخ الشقة ويرجح أن يكون سببه مارس كهربائي، فأدى ذلك إلى إحتراق المطبخ وامتداد النيران إلى باقي الشقة.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مطبخ شقة بحدائق الأهرام بمنطقة الهرم ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافى الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.