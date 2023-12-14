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الجمعة 15 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في عدد البوابة.. خلاف الخلفاء.. صحف عالمية: التوتر بين بايدن ونتنياهو يتصاعد

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 15ديسمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

تضامنا مع غزة.. متظاهرون يغلقون الطريق السريع بلوس أنجلوس للمطالبة بوقف إطلاق النار
خلاف الخلفاء.. صحف عالمية: التوتر بين بايدن ونتنياهو يتصاعد
.. وأمريكا تؤجل بيع أسلحة لإسرائيل خشية من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين
الذخيرة أوشكت على النفاد.. هجمات روسية "صعبة" على شرق أوكرانيا
هنية: أي حل سياسي في القطاع دون حماس وحركات المقاومة "وهم وسراب"
واشنطن ولندن تفرضان عقوبات جديدة على مسئولي حماس والجهاد

بايدن إسرائيل حماس