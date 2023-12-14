اقرأ غدا في عدد البوابة.. خلاف الخلفاء.. صحف عالمية: التوتر بين بايدن ونتنياهو يتصاعد

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 15ديسمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

تضامنا مع غزة.. متظاهرون يغلقون الطريق السريع بلوس أنجلوس للمطالبة بوقف إطلاق النار

خلاف الخلفاء.. صحف عالمية: التوتر بين بايدن ونتنياهو يتصاعد

.. وأمريكا تؤجل بيع أسلحة لإسرائيل خشية من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

الذخيرة أوشكت على النفاد.. هجمات روسية "صعبة" على شرق أوكرانيا

هنية: أي حل سياسي في القطاع دون حماس وحركات المقاومة "وهم وسراب"

واشنطن ولندن تفرضان عقوبات جديدة على مسئولي حماس والجهاد