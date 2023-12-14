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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أبردين يفاجئ آينتراخت فرانكفورت بالشوط الأول في غياب مرموش

مباراة آينتراخت فرانكفورت
مباراة آينتراخت فرانكفورت وأبردين
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فاجئ فريق أبردين الإسكتلندي، نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش، بهدف للا شئ في الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب بيتودري، في إطار منافسات السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ويغيب مرموش عن مباراة آينتراخت فرانكفورت وأبردين، بسبب المرض، وذلك بعد تعرضه لنزلة برد، غاب على إثرها عن قائمة الفريق التي سافرت إلى إسكتلندا لأول مرة هذا الموسم.

وسجل هدف اللقاء الوحيد حتى الآن، دوك في الدقيقة 41، ليضع أبردين في المقدمة على آينتراخت فرانكفورت.

ويقدم عمر مرموش مستويات رائعة بالموسم الحالي مع آينتراخت فرانكفورت، حيث يتصدر ترتيب هدافي الفريق في جميع المسابقات بعد وصوله مؤخرًا إلى 12 هدفًا سجلها في 24 مباراة شارك بها.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت، وصافة جدول ترتيب المجموعة السابعة من مجموعات دوري المؤتمر الأوروبي برصيد 9 نقاط، خلف باوك اليوناني المتصدر بـ13 نقطة.

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