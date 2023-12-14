مصطفى بكري: الانتخابات الرئاسية نقطة تحول جديدة في تاريخ مصر

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، كانت بمثابة نقطة تحول جديدة في تاريخ مصر، لافتا إلى أن الاستحقاق الرئاسي مر عليه 3 أيام وانتهى وكان به العديد من المشاهد البارزة التي شاهدها العالم أجمع.



وأضاف خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن المصريين كانوا عند مستوى الحدث، إلى جانب الجهات المعنية كانت عنوانا للنزاهة والشرف والانضباط، مشيرا إلى أن الاستحقاقات الماضية شهدت عزوفا عن المشاركة في الانتخابات، لكن هذه المرة رأينا الشعب المصري وهو يتجلى والشباب وهو يقبل على هذه المنافسة الشريفة، كما أن المرأة كانت عنوانا دائما أيضا.



وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية المصرية، أثبتت أصالة الشعب المصري ووعيه وإيمانه، مشيرا إلى أن المصري الأصيل يظهر دائما في الأزمات والمشكلات وأمام كل تحدي وخطر.



وأوضح الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن حزب مستقبل وطن لعب دورا رئيسيا في حشد المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي لعبت دورا كبيرا في توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مبينا أن وزارة الداخلية قامت بدور كبير في تأمين العملية الانتخابية وحماية اللجان والمقار الانتخابية وتسهيل كل العقبات، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وكانت الوزارة بمثابة خلية نحل من أجل متابعة الاستحقاقات الانتخابية.

