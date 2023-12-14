إحالة أوراق سائق تروسيكل متهم بقتل مسنة وسرقتها في الفيوم إلى المفتي

أصدرت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار أيمن ممدوح رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين أيمن طه حسن نائب رئيس المحكمة، ووائل محمد علي حسين، وأحمد حجاج محمود، وأمانة سر محمود ربيع، ثابت رمضان وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، قبل قليل، قرارًا بـ إحالة أوراق المتهم " إبراهيم.م " 60عاما سائق تروسيكل، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبتهم بالإعدام شنقًا؛ على خلفية إتهامه بقتل مسنه وسرقة مصوغاتها الذهبيه، وحدد جلسه منتصف يناير من العام القادم 2024 للنطق بالحكم.





تعود احداث القضيه عندما، تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد الأشرف مأمور مركز شرطة سنورس، بورود إشارة من شرطة النجدة، تفيد بإبلاغ الأهالي بالعثور على سيدة مسنة طافية على سطح بحر سنورس الغربي.



وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة سنورس برئاسة المقدم هيثم طلبه رئيس مباحث المركز وتبين من خلال المعاينة الأولية وفاة المسنة ووجود شبه جنائية.



وأكدت التحريات أن وراء الجريمة سائق تروسيكل يدعى "إ.م" في العقد السادس من العمر، يقيم بنطاق دائرة بندر الفيوم، حيث كانت الضحية تثق فيه بشكل كبير وكان ينقلها إلى الأسواق الأسبوعية لمراكز الفيوم.

كما كشفت التحريات أن السيدة طلبت من القاتل توصيلها فى ساعة مبكرة الأسبوع الماضى إلى سوق الثلاثاء بالفيوم، إلا أنه اصطحبها إلى مكان خالي وضربها على رأسها وألقى بجثتها فى مياه بحر سنورس بالفيوم، وسرق مشغولاتها الذهبية حسبما أظهرت كاميرات المراقبة.

واعترف المتهم أثناء التحقيقات أمام المقدم محمد هاشم رئيس مباحث المركز بارتكابه الجريمة بغرض سرقة مشغولاتها الذهبية وجرى تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على نيابة مركز الفيوم التى باشرت سير التحقيقات.