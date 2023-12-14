جامعة حلوان تبحث سبل التعاون مع جريدة الجمهورية

استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، إياد أبو الحجاج، رئيس مجلس إدارة جريدة الجمهورية، وعبد الرازق توفيق، رئيس تحرير الجريدة، ووفد من جريدة الجمهورية في رحاب جامعة حلوان.

وقد أعرب قيادات جريدة الجمهورية عن شكرهما وتقديرهما للدكتور قنديل على الجهود البناءة والإنجازات التي حققتها الجامعة في خلال عام ٢٠٢٣ تحت قيادته، مثمنين دوره الفاعل في دعم البحث العلمي وتطوير التعليم بالجامعة.

من جانبه، استعرض الدكتور قنديل إنجازات الجامعة في خلال عام، وتم بحث تعزيز التعاون مع جريدة الجمهورية لتوفير فرص تدريب وتوظيف لخريجي الجامعة.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق والتعاون من أجل رفعة الوطن ومستقبل أبنائه.