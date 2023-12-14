وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يتابع سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين

تفقدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية اليوم الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ مقر المجلس الطبي العام وكان في استقبالها الدكتور إبراهيم أبو سليمان مدير المجلس الطبي العام.

وتفقدت “ندا” جميع الأقسام الفنية والادارية والتي تقدم عدة خدمات للمواطنين ومنها لجان استخراج كارنيه الخدمات المتكاملة ولجنة توقيع الكشف الطبي للحصول على معاش تكافل وكرامة ولجنة السيارات المجهزة وكذلك تقديم خدمات التحاليل الطبية لتجديد رخص القيادة للسائقين المهنيين واللجان الطبية الخاصة بنفقة الدولة فيما يخص التخصصات المختلفة.

واجتمعت مع جميع العاملين للوقوف على اليات العمل والمعوقات التي تواجه تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.

وقد أكدت على ضرورة التيسير على المواطنين وتذليل اي معوقات تواجههم وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية والأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان في ضرورة تيسير الاجراءات على المواطنين ومراعاة الظروف الصحية للمرضى للاستفادة من خدمات العلاج على نفقة الدولة وجميع الخدمات التي تُقدم للمرضى.

ثم تفقدت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ادارة شئون العلاج حيث كان في استقبالها الدكتور محمد عبد الرحمن مدير الادارة تابعت سير العمل بجميع الأقسام واجتمعت مع العاملين بالإدارة.

وقدمت الشكر لجميع العاملين وأكدت على ضرورة التعاون والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاز الأعمال وتحقيق أفضل النتائج في تلبية احتياجات المرضى.