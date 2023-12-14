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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إعلام فلسطيني: انقطاع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة بشكل كامل

انقطاع الاتصالات
انقطاع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية بانقطاع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة بشكل كامل، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

ويعاني سكان غزة شحا شديدا يكاد يكون انقطاعا تاما للمواد التموينية، بسبب الحصار المفروض عليها، وعدم تمكن المساعدات من الوصول، فضلا عن عدم تمكنهم من سحب الأموال من الصرافات الآلية، بسبب خروجها عن العمل، بعد توغل آليات الاحتلال الواسع. وتوجه المواطنون إلى المناطق الغربية في مدينة غزة، بسبب القصف الشديد في المناطق الشرقية، حيث يشهد مربع مجمع الشفاء والرمال الغربي اكتظاظا كبيرا في أعداد النازحين.

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