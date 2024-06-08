%35 زيادة في أعداد المترددين على المستشفيات الجامعية

أكد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تولي المستشفيات الجامعية أهمية خاصة لما لها من دور كبير في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، حيث تحظي بثقة نسبة كبيرة من الأهالي، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في عدد المترددين علي المستشفيات الجامعية في مختلف المحافظات تراوحت ما بين 30 : 35%، من إجمال عدد المترددين.

وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية، علي هامش زيارته لموقع إنشاء مستشفي بنها الجامعي الجديد بمحافظة القليوبية، بتكلفة ما يقرب من 4 مليارات جنيها، أن هذه الثقة تأتي في إطار الكفاءات التي تشلمها تلك المستشفيات، مشيرا إلى أن لا المستشفيات الجامعية كان لها دور كبير أثناء مواجهة فيروس كورونا، موضحا أن مستشفي بنها الجامعي الحالي يستقبل سنويا ما يقرب من 1 مليون متردد لتلقي الخدمة الطبية بها.

وتابع الوزير، أنه خلال الربع الأول من هذا العام استقبل مستشفي بنها الجامعي ما يقرب من 450 ألف متردد لتلقي العلاج والخدمة الطبية، وهو ما يكشف دور المستشفي الكبير في خدمة أبناء الإقليم والأقاليم المجاورة، مؤكدا علي أهمية الربط مستقبلا بين المستشفي الجامعي الحالي والمستشفي الجامعي الجديد مؤكدا أن هذا يأتي في إطار سرعة إنقاذ المرضي والمترددين وتقديم العلاج اللازم لهم في أسرع وقت.

ووجه الوزير بضرورة سرعة دفع الأعمال للانتهاء من أعمال الإنشاء وفقا للجداول المقررة لتقديم الخدمة الطبية اللائقة للمواطنين بالمحافظة