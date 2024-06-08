السيسي: مصر تساند جميع مبادرات تحقيق السلام في منطقة جنوب القوقاز

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مباحثاته مع الرئيس الأذربيجاني، مساندة مصر لجميع المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار فى منطقة جنوب القوقاز، والدعم الكامل للحوار والتفاوض لتحقيق السلام العادل والشامل.

وتابع الرئيس خلال حديثه في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الأذربيجاني: "يهمني في هذا الصدد، الإشادة بالتقدم المحرز مؤخراً فيما يتعلق بملف ترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا؛ بما يسمح بتدشين مرحلة جديدة من التنمية ويحقق مصالح شعوب المنطقة".

وجدد الرئيس السيسي ترحيبه بالرئيس "علييف"، مُتمنياً أن تشهد الفترة المقبلة، طفرة في مسار تعزيز وتطوير التعاون المشترك، بين البلدين في جميع المجالات؛ استكمالاً للعلاقات الودية والتاريخية، التي تربط شعبينا الصديقين.