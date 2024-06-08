الرئيس السيسي: نتطلع لتعزيز التعاون مع أذربيجان ودفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المباحثات التي أجريتها اليوم، مع الرئيس تؤكد تطلعنا لاستمرار العمل معا على تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا في مختلف المجالات.. والتنسيق السياسي، بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن دفع علاقاتنا الاقتصادية والتجارية وذلك عبر الاستفادة من الإمكانات المتاحة لكليهما لا سيما فى قطاعات الإنشاءات والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الغذائية والدوائية.

وتابع الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الأذري بالقول: كما اتفقنا خلال مباحثاتنا اليوم على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد جولات المشاورات السياسية بين البلدين، وكذا تطلعنا لعقد اجتماعات الدورة السادسة لـ"اللجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية، للتعاون الاقتصادي والعلمى والفني" فى أقرب وقت، فضلاً عن تنظيم "منتدى رجال الأعمال المصرى الأذربيجاني"، بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين نحو المزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.