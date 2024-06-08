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السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عدد ضخم من الطائرات.. هجوم استثنائي على مخيم النصيرات بغزة

طائرات الاحتلال
طائرات الاحتلال
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" عن إعلام إسرائيلي، اليوم الأحد، عدد كبير من الطائرات الحربية يشارك في قصف وهجوم استثنائي على منطقة مخيم النصيرات وسط القطاع.

ويواصل الاحتلال قصفه وتدميره على كافة مناطق غزة، ما أدّى إلى ارتقاء عشرات الشهداء وإصابة آخرين.

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، بسقوط شهداء في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف محيط مستشفى الأقصى بدير البلح.

وأشارت القناة، نقلًا عن إعلام فلسطيني، إلى أن طائرات الاحتلال تستهدف المواطنين بشكل عشوائي بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 246 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنّها على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وضاربًا في عرض الحائط قرارات محكمة العدل الدولية الآمرة بمنع ارتكاب أعمال إبادة جماعية ووقف العمليات العسكرية في رفح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

الطائرات الحربية قصف مخيم النصيرات القطاع