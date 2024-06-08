كوت ديفوار تعتزم ضخ استثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار بقطاع الكهرباء لمواجهة أزمة الطاقة

أعلن وزير المناجم والبترول والطاقة الإيفواري مامادو كوليبالي، أن بلاده تعتزم ضخ استثمارات تزيد على 8.3 مليار دولار (5000 مليار فرنك إفريقي) في قطاع الكهرباء بحلول عام 2030 لمواجهة أزمة انقطاعات التيار الكهربائي في البلاد.

وقال كوليبالي، وفقا لما نقلت صحف محلية، إن كوت ديفوار قامت خلال الفترة من 2011 إلى 2023 باستثمار 1700 مليار فرنك إفريقي في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في البلاد.

وأضاف أن هذا الأمر سمح للبلاد بتسريع وصول الكهرباء للمواطنين بمعدل تجاوز 70% في عام 2021 وهو من بين أعلى المعدلات في منطقة غرب إفريقيا.

وتأتي تصريحات الوزير الإيفواري على خلفية تعطل إمدادات الكهرباء في البلاد بشكل كبير والتي تعتمد على محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي.

وبحسب الوزير كوليبالي، فإن إمدادات الكهرباء في عام 2024 تتعطل بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي، وأضاف " في أبريل الماضي، جرى إغلاق ثلاث وحدات إنتاج للكهرباء بطاقة تصل إلى 653 ميجاوات، وهو ما يمثل 21% من إجمالي طاقتنا الإنتاجية".

وفي إطار هذه التحديات، لفت وزير الطاقة الإيفواري إلى سلسلة من المبادرات تبنتها الحكومة حاليا وتتمثل في تسريع استغلال حقول الغاز ومد خطوط أنابيب غاز لربط كوت ديفوار بالدول المنتجة والمستهلكة للغاز الطبيعي إلى جانب بناء البنى التحتية لاستيراد وتخزين وتصدير الغاز الطبيعي.