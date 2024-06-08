سر شارع الشيلتون.."أم شهد" تكشف تفاصيل أول لقاء جمعها بـ سفاح التجمع

كشفت "حنان" الشهيرة بـ "أم شهد" تفاصيل أول لقاء جمعها مع "كريم" الملُقب بـ سفاح التجمع، والمتهم بإنهاء حياة فتيات عقب ممارسة الرذيلة معهن والتلذذ بتعذيبهن والتمثيل بجثث الضحايا وجماع الجثث.

تعرفت في القاهرة على رقاصة شهرتها صرصار.. أم شهد تكشف تفاصيل أول لقاء جمعها بـ سفاح التجمع

وقالت شريكة سفاح التجمع، خلال اعترافاتها في القضية رقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد والمتهمة فيها بإحضار فتيات الليل له:"أنا من محافظة الشرقية وتزوجت وعمري 14 عامًا وبعد ولادة ابنتي (فتحية) الشهيرة بـ (شهد) توفى زوجي وأولاده كرشونا من البلد أنا وشهد فذهبت إلى القاهرة.

وأضافت:"تعرفت في القاهرة على رقاصة شهرتها (صرصار) وأقنعتني أن أعمل معها وبالفعل اشتغلت رقاصة، وتزوجت من (ماهر ) طليق صرصار، وهو رجل يبلغ من العمر 54 عامًا، ويعمل حاوي، وأنجبت منه طفلين، أعمارهم 9 أعوام، و7 أعوام، وعشنا في شقة صغيرة بمنطقة عين شمس، وبنتي شهد كانت بتسرح فى شارع الشيلتون وجت خدتني علشان أسرح معاها".

وأكملت اعترافاتها أمام جهات التحقيق: "في شارع الشيتلون، أتعرفت أنا وشهد على كريم كان واقف بعربيته السودا ومن شكله وشكل العربية عرفنا أنه مقتدر، ركبنا معاه العربية وأخدنا أرقام تليفونات بعض وأتفقت أننا نروح له أنا و شهد وكمان أجيب له بنات ليل، ومن هنا بدأ يتصل بيا يوم بعد التاني يسألني عن واحدة تبسطه، وبقيت أروح له وايام كتير كان يصمم على بنتى شهد".

وأعلنت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، عن تلقيها إخطارًا يوم 16 مايو 2024 بالعثور على جثمان سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

وأضافت أنه بضبط وإحضار المتهم أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه، كما أشارت النيابة إلى أنه باستكمال التحقيقات وفحص وتفريغ هاتفي المتهم أقر بواقعتين آخرتين ألقى جثتيهما نطاق محافظة الإسماعيلية وفي التجمع الأول، مؤكدة أنه جارٍ استكمال التحقيقات.

وأصدر قاضي التجديد قرارًا بتجديد حبس سفاح التجمع 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية في القضية.