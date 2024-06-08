رئيس أذربيجان: سعيد بقبول الرئيس السيسي دعوتي للمشاركة في "كوب 29"

توجه إلهام علييف، رئيس أذربيجان، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن زيارته لمصر أسعدته وستسهم عن دعم العلاقات بين مصر وأذربيجان.

وأضاف علييف، خلال مؤتمر صحفي مشترك أذاعته "إكسترا نيوز": "وجهت دعوة للرئيس السيسي للمشاركة في مؤتمر كوب 29، وسعيد بقبوله الدعوة".

واستقبل الرئيس السيسي، علييف، اليوم السبت، وأجريت للضيف مراسم استقبال رسمية، وعزفت الموسيقى السلامين الوطنيين لمصر وأذربيجان، كما صافح الرئيسان حرس الشرف.

وعقدت قمة مصرية أذربيجانية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وإلهام علييف، تناولت تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يحقق نقلة نوعية في مستوى وعمق التعاون بين الجانبين، وتوطيد أطر التعاون الثنائي وأواصر الحوار السياسي بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، فضلًا عن الدفع قدمًا بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية ذات الاهتمام المشترك، والبناء على ما تم تدشينه من تقارب بين البلدين خلال السنوات الماضية.

كما شهدت المباحثات التأكيد على أهمية تنشيط التبادل التجاري بين البلدين، فضلا عن التطرق إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو جنوب القوقاز.