تحرك برلماني لاستثناء الأقصر وأسوان من تخفيف أحمال الكهرباء

أعلنت زينب السلايمي، عضو مجلس النواب، عن تقديمها طلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزير الكهرباء، باستثناء محافظتي الأقصر وأسوان من خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، لضمان توفير الكهرباء بشكل مستمر خلال هذه الفترة الجوية الحرجة، وتجنب الأضرار الصحية والمادية الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي.

وأوضحت النائبة، في طلبها أن ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة في الأقصر وأسوان يستدعي تدخل الحكومة لاستثناء المحافظتين من تخفيف أحمال الكهرباء.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن درجات الحرارة وصلت في الأقصر وأسوان إلى 48 و49 درجة مئوية على التوالي، حيث سجلت أسوان يوم 7 يونيو أعلى درجة حرارة في العالم، بجانب تأثير خطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء لمدة ساعتين على المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى.