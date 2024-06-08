الفوج الثاني من حجاج «المهندسين» يغادر إلى الأراضي المقدسة

وسط مشاعر إيمانية فياضة بالفرحة والرجاء في إتمام المناسك والقبول من الله، غادر الفوج الثاني من بعثة حجاج النقابة العامة للمهندسين أرض الوطن، متوجها إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، ضم الفوج 36 مهندسا، وصاحبه نخبة من علماء الأزهر الشريف لشرح المناسك والإجابة على استفسارات أعضاء البعثة طوال أداء شعائر الحج.

وحرص المهندس طارق النبراوي – نقيب المهندسين، والمهندس محمود عرفات -الأمين العام للنقابة - على متابعة ومراجعة كافة الإجراءات والتجهيزات الخاصة بسفر ضيوف الرحمن من المهندسين، حتى مغادرتهم مطار القاهرة ووصولهم بسلامة الله إلى الأراضي المقدسة.

وقدم حجاج النقابة الشكر والامتنان لنقابة المهندسين مشيدين بحرص قيادات النقابة على توفير أوجه الرعاية الكاملة لهم وإحاطتهم بكل رعاية واهتمام، وقال المهندس محمد همام أشكر مسئولي النقابة على دعمهم لحجاج النقابة، مشيرا إلى أنه شارك في قرعة حج النقابة بعدما شاهد الإعلان عنها، وقال: "الحمد الله أكرمنى الله بالفوز في القرعة".

وأشاد المهندس محمود محمد عبدالمنعم بالشفافية والحيادية التي تمت بها قرعة حج النقابة هذا العام، وقال: "سعادتي لا توصف بأداء الركن الخامس من أركان الإسلام هذا العام"، ووافقه نفس الشعور المهندس حسني عبدالحليم قائلا: " أشعر بسعادة غامرة لأداء فريضة الحج هذا العام، فشكرا لنقابة المهندسين"، وفي ذات الاتجاه وجهت المهندسة سميرة محمود الشكر لكل القائمين على النقابة على ما بذلوه من جهد لتنظيم حج هذا العام، وقالت: "ربنا يجعل ما بذلوه من جهد في ميزان حسناتهم".

فيما تمنى المهندس هاني حمدالله أن يمن الله على جموع المهندسين بأداء فريضة الحج.. وقال: أسجد لله شكرا على توفيقي في أداء الحج هذا العام ، وأرجو منه سبحانه وتعالى القبول، وأشاد المهندس محمود صفوت بالجهود الكبيرة التي قامت بها النقابة في الإعداد والتجهيز لحج هذا العام ، وقال: الحمد لله كل الأمور تتم بسهولة ويسر".