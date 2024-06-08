حظر استخدام المحمول.. ننشر استعدادات ماراثون الثانوية العامة في دمياط

عقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم السبت، اجتماعاً مع رؤساء لجان امتحان الثانوية العامة، بحضور الدكتورة إيناس عبد الخالق رئيس الجنة الثلاثية ومحمد خفاجي، رئيس غرفة العمليات وايهاب المالكي رئيس مركز توزيع الأسئلة وربيع سادات مسئول الأمن وعادل شميس مسئول مركز التطوير ومديري عموم الإدارات التعليمية، والمقرر انطلاقها يوم الإثنين 10 يونيو القادم.

في بداية الاجتماع نقل وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، تحيات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط لرؤساء اللجان متمنياً لهم كل التوفيق والسداد في امتحانات الشهادة الثانوية، مطالبا رؤساء اللجان بضرورة ضبط النفس وتوفير المناخ المناسب والهدوء كي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.

وشدد "وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والمحافظة على انضباط العملية الامتحانية داخل اللجان وعدم السماح باصطحاب اجهزة الهاتف المحمول أو أى أجهزة إلكترونية أخرى داخل مقر لجان سير الامتحان سواء من الطلبة أو الملاحظين.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن الطلاب أمانة في أعناقنا جميعا ويجب مراعاة العامل النفسي لهم والظروف الصحية والاطمئنان عليهم حتى آخر دقيقة فى زمن الامتحان، مشددا على أن دور رئيس اللجنة أو المراقب هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على أن نضع دائما مصلحة الطالب في المقدمة، مطالبا رؤساء اللجان بضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء كي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.

واستعرض وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، كافة جزئيات عمل رئيس اللجنة وسرد العديد من الأخطاء والمواقف التي قد يقع فيها رئيس اللجنة، وسبل التصرف الصحيح، والتعامل حيال تلك المواقف، والتنبيه على مجموعة من التنبيهات والنقاط الهامة التي يجب أن تؤخذ في الإعتبار.

كما استعرض عادل شميس، مسىئول التطوير علي الحضور فيديو توضيحي لكيفية التعامل الصحيح من الطلاب مع اسئلة البابل شيت و عدم استعمال الطلاب للمزيل (الكوريكتور) سواء في البابل شيت أو المقالي، وحرص رئيس اللجنة علي تسليم طلاب اللغات ورقة الامتحانات المخصصة له في المواد العلمية والإحصاء حسب لغته الأولى.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، علي رؤساء اللجان بضرورة توجيه الملاحظين للتأكد من قيام كل طالب بكتابة بياناته علي أوراق الإجابات الخاصة به (البابل شيت) مؤكداً على ضرورة تواجدهم في اللجان في تمام الساعة السابعة صباحاً استعداداً لاستلام صناديق الأسئلة مع تواجد الملاحظين والمراقبين في الساعة الثامنة وذلك لتنظيم دخول الطلاب بالتنسيق مع مسئولي أمن اللجان و تفعيل استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن أي أجهزة في حوزة الطلاب وذلك من أجل تحقيق الانضباط داخل اللجان الامتحانية .