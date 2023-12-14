محافظ أسوان يكلف السكرتير العام بحضور الملتقى العاشر لأمراض الكلى بمستشفى الباطنة

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام بحضور الملتقى العاشر لوحدة أمراض الكلى والذى نظمته الجمعية الإفريقية لزراعة الأعضاء بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى بمستشفى الباطنة.

وشارك بالملتقى الدكتورة مى حسب الله رئيس الجمعية المصرية، والدكتور جمال سعدى رئيس الجمعية الإفريقية لزراعة الأعضاء ، وأيضاً الدكتورة حنان أنور وكيل وزارة الصحة، بالإضافة إلى كوكبة من الأساتذة والإستشاريين من كبار الأطباء بالجامعات والمؤسسات المصرية والدولية.

وأكد محافظ أسوان في كلمته التى ألقتها السكرتير العام أن تنظيم هذا الملتقى على أرض أسوان يعكس مكانتها السياحية والعلمية كمقصد هام لسياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية ، ويأتي متواكباً مع حرص الدولة للإهتمام بتعظيم الإستفادة من البحث العلمى وهو ما يؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل العمل على تحسين مستوى الخدمة الصحية ورفع مستوى جودتها.

أشار إلى أن محافظة أسوان توسعت فى إنشاء مراكز ووحدات متخصصة لعلاج أمراض الكلى بدعم من وزارة الصحة وجامعة أسوان، حيث شهدت المستشفيات العامة والمركزية بمختلف مدن المحافظة ، بجانب المستشفى الجامعى طفرة غير مسبوقة بتطويرها إنشائياً وطبياً ، وليتوازى ذلك مع إنشاء وتطوير 11 مستشفى و112 وحدة صحية ضمن المشروع القومى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ، ليتواكب كل ذلك مع تنظيم مثل هذه المؤتمرات العلمية والطبية الهادفة التى تعمل بشكل مباشر فى نقل الخبرات العلمية من هذه الكوكبة للكوادر الطبية الشابة بإعتبارهم أمل مصر لبناء الوطن من أجل الوصول لمستقبل زاهر ملئ بكل الخير للجيل الحالي والأجيال القادمة .