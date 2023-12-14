الزمالك يرتدي الزي الأزرق أمام المصري بالدوري

يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الزي الأزرق في مباراة المصري البورسعيدي، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الخميس، باستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي ارتداء فريق الزمالك للزي البديل في لقاء اليوم أمام المصري بسبب ارتداء نظيره البورسعيدي زيه باللون الأبيض.

وتضم قائمة الزمالك فى لقاء اليوم كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود حمدي" الونش"- محمد عبد الغني - محمد طارق - أحمد رفاعي - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما".

خط الهجوم:سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.