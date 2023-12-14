لثاني مرة.. أسما شريف منير تثير الجدل من جديد

أطلت الإعلامية أسما شريف منير على جمهورها بلوك جديد حيث كررت حلق شعرها للمرة الثانية، وذلك عبر خاصية الاستوري على تطبيق "انستجرام".

وعلقت أسما على تسريحتها الجديدة وقالت عبر الاستوري: "حضرت للكوافير من أجل وضع المنكير ولكن هذا اللوك مريح كثيرا بالنسبة لي فكررته وأنا لا أشجع أحد عليه ولكن أجده يناسبني".

وتعرضت أسما لانتقادات واسعة بعد حلقها شعرها زيرو لأول مرة عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة.

وكانت أسما شريف منير، أعلنت عن دعمها الكامل للأشقاء الفلسطينيين، ضد الاحتلال الصهيوني الغاشم الذي يواصل انتهاكاته ضد المدنيين بقطاع غزة.

وشاركت صورًا لها مرتدية وشاح فلسطين الشهير، وعلقت على منشورها عبر إنستجرام: ":لا أملك إلا الدعاء، اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين نسألك لأهل فلسطين النّصر على من عاداهم، عاجلًا غير آجل يا رب العالمين، اللهم احفظ أرواح المجاهدين في فلسطين، وردهم إلى أهلهم مردًا كريمًا آمنًا.

وتابعت: "اللهم بقوتك، وبغوثك، وبغيرتك على حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا سميع يا قريب، يا مجيب يا منتقم يا جبار، يا قهار يا شديد البطش، يا عظيم القهر يا من لا يعجزه قهر الجبابرة، ولا يعظم عليه هلاك المتمردين من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد المحتلين في نحرهم، واجعل مكرهم عائدًا إليهم".