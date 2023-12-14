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الخميس 14 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ارتفاع أسعار النفط مدعوما بتراجع مخزونات أمريكا وانخفاض الدولار

ارشيفية
ارشيفية
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ارتفعت أسعار النفط، الخميس، لتواصل المكاسب التي بدأتها في الجلسة السابقة بدعم من انخفاض أسبوعي أكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأميركية وتراجع الدولار بعد تلميح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أنه سيبدأ خفض تكاليف الاقتراض في 2024.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارا بما يعادل 1.3 بالمئة إلى 75.26 دولار للبرميل بحلول 0900 بتوقيت غرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 70.27 دولار.

وقالت تينا تنغ المحللة لدى سي.إم.سي ماركتس في مذكرة للعملاء "انتعشت أسعار النفط الخام قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وازدادت انتعاشا بعده".

وانخفض الدولار اليوم إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر جديد بعد أن أشارت أحدث التوقعات الاقتصادية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أن دورة رفع أسعار الفائدة قد انتهت وخفض تكاليف الاقتراض في 2024.

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