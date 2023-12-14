قوات الاحتلال تنسحب من جنين عقب 3 أيام على اجتياح المدينة ومخيمها

انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنين عقب 3 أيام من اجتياحه للمدينة ومخيمها، بحسب "القاهرة الإخبارية".

وارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلى على جنين بالضفة الغربية إلى 12 شهيدا، ووصفت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، الوضع الصحى فى جنين بالصعب، مشيرة إلي بذل كل الجهود لتلبية الاحتياجات الصحية.

وطالبت وزيرة الصحة الفلسطينية، الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطينى، متهمة الاحتلال بتفتيش واعتقال كوادر عاملة فى المستشفيات، إلى جانب الاعتداء على سيارات الإسعاف وإطلاق النار عليها.