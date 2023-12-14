عمرو دياب يطرح برومو ألبومه الجديد "مكانك"

فاجئ النجم عمرو دياب جمهوره بطرح برومو ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "مكانك" عبر صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة.

ويتكتم عمرو على تفاصيل ألبومه الجديد فيما وقف على تحضيرات عدد من الأغاني خلال الفترة الماضية يتعاون خلالها مع الشعراء تامر حسين، بهاء الدين محمد، أيمن بهجت قمر، والملحنين عزيز الشافعي، ومحمد يحيى.

وطرح عمرو دياب مؤخرا الأغاني خلص على قلبي، قولي اسمي، والله أبدا، ويا ليل والتي جمعته بنجله عبد الله.

الجدير بالذكر أن عمرو قام بإحياء حفل غنائي كبير على مسرح أرينا دبي يوم 18 نوفمبر الماضي، وخصص أرباح الحفل بالكامل لصالح ضحايا حرب غزة.