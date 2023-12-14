استمرار التصعيد على الحدود اللبنانية الجنوبية

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن التصعيد مستمر على الحدود اللبنانية الجنوبية وكانت هناك غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق بين مارون الرأس وعيطرون في القطاع الأوسط من الحدود الجنوبية اللبنانية بثلاثة صواريخ من طائرات حربية إسرائيلية؛ أدت إلى اشتعال النيران في مناطق واسعة في هذه المنطقة من القطاع الأوسط.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن هناك أنباء عن سقوط عناصر من حزب الله بهذه المنطقة ونفذ حزب الله اللبناني عمليات تجاه أهداف عسكرية إسرائيلية من القطاع الأوسط باتجاه سكنة شوميرا، والتي تقع في إحدى البلدات اللبنانية المحتلة بهذه المنطقة، وتسببت في إصابات مباشرة.

ويتواصل عدوان الاحتلال الشامل والمكثف على قطاع غزة بالقصف جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم التاسع والستين، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك الآلاف تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.