تجديد حبس متهم بقتل عامل طعنا في دار السلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس متهم بقتل عامل، طعنًا بالسكين في مشاجرة بينهما، بمنطقة دار السلام، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت قد أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطه بمكان الواقعة، لتفريغها، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

وتبين من مناظرة النيابة لجثة المجنى عليه، انها لشخص في العقد الرابع من العمر، مصاب بجرح طعني، وبعض الكدمات، أدت إلي نزيف دموى وتهتكات، توفي علي أثرها.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة، يفيد باستقبال أحد المستشفيات جثة قتيل إثر ادعاء مشاجرة فى منطقة دار السلام وبالانتقال عثر على جثة "رضا.ح." مصاب بطعنات نافذة سددها له آخر بسلاح أبيض "سكين" و كثفت قوات الأمن جهودها لضبط المتهم والسلاح المستخدم وتحرر المحضر اللازم.