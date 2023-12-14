إيران تهدد باستهداف القوة المتعددة الجنسيات في البحر الأحمر

هددت السلطات الإيرانية، اليوم، باستهداف القوة المتعددة الجنسيات التي اقترحت تشكيلها الولايات المتحدة الأمريكية لحماية الملاحة في البحر الأحمر، بعد هجمات الحوثيين على السفن التابعة لشركات إسرائيلية، بسبب أحداث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، قوله أن مشكلات استثنائية ستواجه تلك القوة حالة تشكيلها أو وجودها في البحر الأحمر التي تعد "منطقة سيطرة إيرانية".

وتابع: "لا يمكن لتلك القوة أو غيرها أن تتحرك في منطقة نهيمن عليها، علمًا بأن تلك القوة أو الخطوة غير العقلانية ستواجه مشكلات استثنائية"، وذلك على حد قوله.

جاء ذلك بعدما أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، خلال مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة الأمريكية تناقش مع حلفاءها إمكانية تشكيل قوة عسكرية متعددة الجنسيات تتمركز في البحر الأحمر لحماية الملاحة والسفن خلال المرور من تلك المنطقة، بسبب الهجمات المتكررة لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.