بعد 3 ميداليات ببطولة العالم.. «كيك بوكسينج»: الكوراش انضمت للاتحاد المصري منذ عام ونصف

تحدث محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، عن تفاصيل حصاد مصر 3 ميداليات في بطولة العالم للكوراش، قائلا إن رياضة الكوراش انضمت للاتحاد المصري منذ عام ونصف، مشيرا إلى أنه تم تنظيم بطولة أفريقيا، ومن ثم تأهيل 7 لاعبين للمشاركة في بطولة العالم للكوارش للمحترفين التى أقيمت فى أوزباكستان.

وأضاف «صبيح»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم الخميس، أن اللاعب باسل علاء الدين، فاز بالمركز الثاني والميدالية الفضية، كما فازت اللاعبة ندى محمد بالميدالية الفضية والمركز الثاني، أما ندى أشرف فازت بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وتابعت، أن اللاعب باسل أكبر الفائزين، إذ يبلغ 27 عاما، مشيرا إلى أن اللاعبين استطاعوا إثبات أنفسهم على الرغم من كونها لعبة جديدة، كما أنهم بذلوا مجهودات كبيرة للغاية من أجل الوصول لتلك اللحظة وتحقيق هذا النجاح الكبير، متمنيا تحقيق نتائج أفضل في المستقبل، لافتا إلى أن اللاعبين لعبوا مباريات كانت صعبة للغاية فاقت كل توقعاتنا ومع ذلك حققوا انتصارا رائعا ومُشرف لمصر.



