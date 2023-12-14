ads
الخميس 14 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مستشار اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم في جولة تفقدية بالدقهلية.. صور

جانب من زيارة مستشار
جانب من زيارة مستشار اللغة العربية لمحافظة الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجرى الدكتور جمعة محمد محمود مستشار اللغة العربية بالتعليم الفني بوزارة التربية والتعليم اليوم الخميس، زيارة تفقدية لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية وعدد من المدارس حيث كان فى استقباله  ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم.

فيما رافقه خلال جولته التفقدية كلا من طارق الدسوقي موجه عام اللغة العربية وطارق الغازى  موجه عام التربية الإسلامية والمشرف العام للغة العربية بالتعليم الفنى والفاضل صابر بدر موجه أول التربية الإسلامية و لمنسق العام لتنمية المهارات.

فيما شملت الجولة مدارس إدارتى غرب وشرق المنصورة التعليمية حيث تفقد مدرسة الزخرفية الثانوية الفنية التابعة لإدارة غرب المنصورة ومدرسة الريدانية  الثانوية الفنية للبنات التابعة لإدارة شرق المنصورة التعليمية.

 كما تابع خلال جولته سجلات المعلمين الخاصة بتنمية مهارات اللغة العربية والإعداد الكتابى اليومى للمعلمين وحصص تنمية مهارات اللغة العربية بالمدرسة وكراسات الحصة الخاصة باللغة العربية للطالبات والكتاب المدرسى .

كما ناقش الطالبات فى كافة فروع مادة اللغة العربية " القراءة والنحو والنصوص والبلاغة، وكذلك قواعد الإملاء" واستمع  لقراءة الطالبات داخل الفصل لدرس من المقرر الدراسى. 

كما استمع إلى المواهب الموجودة بالمدارس من إلقاء للشعر وغناء وإنشاد دينى وتأليف قصصى وشعرى. 

وفى نهاية جولته أثنى على الجهد المبذول وما لمسه على أرض الواقع وداخل الفصول من مستوى متقدم  لطلاب التعليم الفنى بالدقهلية، كما اطلع على نتائج الطلاب فى الامتحان القبلى لتنمية مهارات اللغة العربية للتعليم الفنى، متمنيًا مزيدا من التقدم والتميز والرقى لطلاب التعليم الفني بمحافظة الدقهلية.

FB_IMG_1702545546077
FB_IMG_1702545546077
FB_IMG_1702545567700
FB_IMG_1702545567700
FB_IMG_1702545559833
FB_IMG_1702545559833
FB_IMG_1702545561564
FB_IMG_1702545561564
FB_IMG_1702545563304
FB_IMG_1702545563304
FB_IMG_1702545565797
FB_IMG_1702545565797
FB_IMG_1702545548995
FB_IMG_1702545548995
FB_IMG_1702545552460
FB_IMG_1702545552460
FB_IMG_1702545555566
FB_IMG_1702545555566
FB_IMG_1702545557615
FB_IMG_1702545557615
الدقهلية المنصورة مديرية التربية والتعليم بالدقهلية وزارة التربية والتعليم مهارات اللغة العربية