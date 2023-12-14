مستشار اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم في جولة تفقدية بالدقهلية.. صور

أجرى الدكتور جمعة محمد محمود مستشار اللغة العربية بالتعليم الفني بوزارة التربية والتعليم اليوم الخميس، زيارة تفقدية لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية وعدد من المدارس حيث كان فى استقباله ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم.

فيما رافقه خلال جولته التفقدية كلا من طارق الدسوقي موجه عام اللغة العربية وطارق الغازى موجه عام التربية الإسلامية والمشرف العام للغة العربية بالتعليم الفنى والفاضل صابر بدر موجه أول التربية الإسلامية و لمنسق العام لتنمية المهارات.

فيما شملت الجولة مدارس إدارتى غرب وشرق المنصورة التعليمية حيث تفقد مدرسة الزخرفية الثانوية الفنية التابعة لإدارة غرب المنصورة ومدرسة الريدانية الثانوية الفنية للبنات التابعة لإدارة شرق المنصورة التعليمية.

كما تابع خلال جولته سجلات المعلمين الخاصة بتنمية مهارات اللغة العربية والإعداد الكتابى اليومى للمعلمين وحصص تنمية مهارات اللغة العربية بالمدرسة وكراسات الحصة الخاصة باللغة العربية للطالبات والكتاب المدرسى .

كما ناقش الطالبات فى كافة فروع مادة اللغة العربية " القراءة والنحو والنصوص والبلاغة، وكذلك قواعد الإملاء" واستمع لقراءة الطالبات داخل الفصل لدرس من المقرر الدراسى.

كما استمع إلى المواهب الموجودة بالمدارس من إلقاء للشعر وغناء وإنشاد دينى وتأليف قصصى وشعرى.

وفى نهاية جولته أثنى على الجهد المبذول وما لمسه على أرض الواقع وداخل الفصول من مستوى متقدم لطلاب التعليم الفنى بالدقهلية، كما اطلع على نتائج الطلاب فى الامتحان القبلى لتنمية مهارات اللغة العربية للتعليم الفنى، متمنيًا مزيدا من التقدم والتميز والرقى لطلاب التعليم الفني بمحافظة الدقهلية.

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