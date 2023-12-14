الاتحاد الدولي يطلب قميص الأهلي لوضعه في متحف «فيفا»

طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، من بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الحصول على قميص الأهلي «الأساسي والاحتياطي»، موقعًا من لاعبي الفريق؛ من أجل وضعه في متحف «فيفا».

وقام مسئولو بعثة الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، بتلبية طلب مسئولي الاتحاد الدولي مباشرة، وتم تسليمهم قميص الأهلي «الأساسي والاحتياطي»، وعليه توقيع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وكان المهندس خالد مرتجي، قد تسلم شهادة توثيق مشاركة الأهلي للمرة التاسعة في كأس العالم للأندية من وفد «فيفا» واللجنة المنظمة للبطولة.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية قد عقدت اجتماعًا تنسيقيًّا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ لمناقشة بعض التعليمات الإدارية والفنية والتنظيمية للبطولة.

ويستعد الأهلي لمواجهة اتحاد جدة السعودي غدا الجمعة في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

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