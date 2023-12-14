حريق هائل يلتهم معرض ملابس بكفر الشيخ.. صور

دفعت إدارة الحماية المدنية بكفر الشيخ، بعدد كبير من سيارات الحماية المدنية، للسيطرة على الحريق الذي شب بأحد معارض الملابس، للمنتجات المصرية والسورية، والتي يعتبر أغلبها مفروشات وملابس وأدوات منزلية، وشنط، ويضم عشرات الباكيات من المستأجرين، من الشباب، كذلك يحتوي على بضائع تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات.

وتلقى اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ، أخطارًا من اللواء أحمد نزيه مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بنشوب حريق هائل بأحد معارض الملابس، بوسط مدينة كفر الشيخ.

وعلى الفور تم الدفع بعدد كبير من سيارات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف لمكان الحريق، حيث تقوم بمحاولة السيطرة على الحريق، والذي شب بعد إغلاق المعرض، ويرجح أن يكون سببه ماس كهربائي.

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