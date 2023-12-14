اليوم.. انطلاق منتدى تطوير الصناعة في مصر للمحطات النووية

تنظم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، اليوم الخميس، بالتعاون مع كل من مؤسسة "روز أتوم" الحكومية الروسية والمقاول العام الروسي لمشروع الضبعة النووى شركة "أتوم استروى اكسبورت" منتدى تطوير الصناعة النووية فى مصر."Seminar on Nuclear Industry Development" وذلك يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2023 بالقاهرة.



ويهدف هذا المنتدى إلى تعريف الشركات الوطنية المصرية بأهم المتطلبات الخاصة بأعمال التوريدات المتعلقة بمشروع محطة الضبعة النووية بغرض تعظيم فرصة مشاركة الشركات الوطنية المصرية فى أنشطة تنفيذ المشروع وذلك تحقيقاً للأهداف الإستراتيجية الخاصة بتوطين التكنولوجيا النووية فى مصر والارتقاء بمستويات الجودة فى الصناعات المصرية.