الجيش اللبناني: ضبط 510 أشخاص لتورطهم بجرائم خلال الشهر الماضي وإحباط تسلل 1200 سوري

أعلن الجيش اللبناني، إلقاء القبض على 510 أشخاص من جنسيات مختلفة لتورطهم في جرائم وجنح متعددة خلال تدابير أمنية اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأضاف الجيش اللبناني - في بيان اليوم - أن الجرائم تنوعت بين الاتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية.

وأكد الجيش أن المضبوطات شملت 79 سلاحًا حربيًا من مختلف الأنواع، وكميات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددا من الآليات والدراجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصالات. سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.

وأشار إلى أن وحدات من الجيش تابعت مهماتها الهادفة إلى مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي. وفي هذا الإطار، أحبطت خلال الشهر الحالي محاولة تسلل 1200 سوري عبر الحدود اللبنانية السورية.