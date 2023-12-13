اقرأ غدا في "البوابة".. أوقفوا الحرب STOP WAR.. الأمم المتحدة تطالب بوقف إطلاق النار.. وحماس تٌرحب بالسلام

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 14 ديسمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

أوقفوا الحرب STOP WAR.. الأمم المتحدة تطالب بوقف إطلاق النار.. وحماس تٌرحب بالسلام

روسيا تدعو إلى مؤتمر دولى لتسوية الصراع

مسئولة أممية: قطاع غزة يواجه كارثة صحية

استهداف ناقلة نفط جديدة قبالة سواحل اليمن

مقتل 10جنود صهاينة.. والاحتلال يبدأ إغراق الأنفاق بالمياه

استقرار أفريقيا.. السيسى يؤكد حرص مصر على دعم الكونغو الديمقراطية فى برامجها التنموية

COP 28.. اتفاق تاريخى للانتقال من الوقود الأحفورى بحلول عام 2050

زيلينسكى يتوسل.. الرئيس الأوكرانى: لا يمكننا الانتصار دون مساعدة