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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مشيرة خطاب: المرأة تصدرت المشهد الانتخابي

الدكتورة مشيرة خطاب
الدكتورة مشيرة خطاب
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أكدت الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الإعداد للانتخابات الرئاسية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات تم على أعلى مستوى من التنظيم، مشيدة بدور الشباب الذي شارك في مساعدة الناخبين للإدلاء بصوتهم.

وأضافت “خطاب” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن المشاركة الشعبية كانت أكثر من رائعة، وظاهرة جيدة خاصة أن المرأة كانت أبرز المتصدرين للمشهد الانتخابي.

وقالت إن أحد أسباب مشاركة المواطنين بنسب كبيرة بسبب شعبية المرشحين، خاصة أن أحدهم له شعبية كبيرة جدا، والباقي رؤساء أحزاب مؤثرين ذو شعبية كبيرة أيضا.

وأشادت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتغطية الإعلامية لانتخابات الرئاسة، والسماح للمرشحين بعرض برامجهم، وتعريف المواطنين ببرنامج كل مرشح.

وتابعت قائلة: لدينا غرفة عمليات مركزية في المجلس، ولم نرصد أي شكاوى من المواطنين بشأن المشكلات في الانتخابات.

الدكتورة مشيرة خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان الهيئة الوطنية للانتخابات