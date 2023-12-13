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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يوجه بإزالة التعديات على أراضي الدولة واتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي أراضي الدولة بأسوان
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شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة مواصلة رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والوقوف بحزم أمام محاولات البعض لإستغلال فترة الإنتخابات الرئاسية ، والقيام بالإستيلاء والتعدى على أراضى البناء أو الزراعية .

وكلف بالمرور الميدانى والإزالة الفورية لكافة أشكال التعدى ، وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين  ، وبناء على تكليفات محافظ أسوان قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بالإزالة الفورية لحالة تعدى على مساحة 600 م2 بنطاق حى جنوب ، ووسط مشاركة الرائد مصطفى حجران رئيس مباحث المرافق ، وبإشراف من محمد حسين نائب رئيس المدينة ، ورئيس الحى علاء آدم ، والعاملين بالوحدة المحلية والحى مدعمين بالمعدات الثقيلة .

فى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين بإزالة لحالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 450 م2 ، وبإرتفاع 1.5 متر وذلك بناحية قرية توشكى شرق التابعة لمجلس قروى أبو سمبل بنصر النوبة .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بالإزالة الفورية لحالة تعدى بمساحة 80 م2 وذلك بنطاق قرية الكلح غرب مدعمين بالمعدات المختلفة .

إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة إزالة التعدبات أخبار محافظة أسوان