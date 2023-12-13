الوسط الفني المصري يقود مسيرة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.. ويشيدون بوعي الشعب المصري فى المشاركة والتصويت

في مشهد حضاري وتنظيمي، ومشاركة شعبية واسعة، قاد الوسط الفني المصري مسيرة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث حرص رموز الفن والقوى الناعمة المصرية على المشاركة في العملية الانتخابية، والتأكيد على أهمية المشاركة في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها المنطقة والعالم.

ترصد “البوابة نيوز” خلال السطور التالية أبرز رسائل أهل الوسط الفني المشاركين في الاستحقاق الانتخابي، والتي تضمنت التأكيد على أهمية المشاركة في الانتخابات، والتعبير عن الوعي بأهمية المرحلة، والتأكيد على وحدة الشعب المصري.

نبيلة عبيد: شاركت عشان بلدى والسيسى مفيش غيره

شاركت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد فى التصويت على إختيار رئيس جمهورية مصر العربية، وأعلنت أن على الجميع المشاركة من أجل بلدنا الحبيب مصر، وأنها قامت بإنتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى كرئيس للجمهورية، ولا ترى مرشح غيره يستطيع أن يقود البلاد وخاصةً فى تلك المرحلة الصعبة، وأنه نجح فى قيادة البلاد رغم كل التحديات التى واجهتها منذ بداية تولية وحتى وقتنا الحالى.

نادية الجندى: فخوره بالإقبال الشديد وهى دى جينات الشعب المصرى

شاركت الفنانة القديرة نادية الجندى فى التصويت على الإنتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية، وأدلت بصوتها فى الإنتخابات الرئاسية فى اليوم الثانى من التصويت، وأكدت على فخرها بالشعب المصرى ومشاركته الفعالة فى العملية الإنتخابية لإختيار رئيس جمهورية مصر العربية.

وتابعت: الشعب المصرى طول عمره أول ما يستشعر الخطر، ينتفض ويقوم على قلب رجل واحد، والمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية دليل على وعى المصريين وقوة إرادتهم.

وأضافت الجندى: مظاهر الإنتخابات من تنظيم لتفاعل الشعب ونزوله، حاجه تدعو للفخر بدولتنا وقدراتها على التنظيم ومواجهة التحديات إللى بتواجهنا، وربنا يحفظ مصر".

فيما إلتف الجمهور حول الفنانة نادية الجندى فى مظاهرات حاشدة، لإلتقاط الصور معها والتعبير عن حبهم وتقديرهم لها.

يسرا: فى منتهى السعادة من طوابير الناخبين.. والمصرى طول عمره واقف جنب بلده

أدلت الفنانة يسرا بصوتها فى الإنتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية لإختيار رئيس جمهورية مصر العربية لفترة رئاسية جديدة.

وأكدت يسرا أن التصويت والمشاركة فى عملية التصويت على الإنتخابات حق لكل مواطن، وواجب على الجميع حتى يتم إختيار الشخص الذى يمثل المرحله وما بها من تحديات.

وتابعت "فى منتهى السعادة بنزول المواطنين ورؤية طوابير الإنتخابات، وهؤلاء هم المصريون كعادتهم، يقفون خلف بلدهم بكل قوه وخير سند".

وأكملت "بقيت بنزل أشارك عشان الصوت بيفرق، وعرفت قيمة المشاركة من ٢٠١٢، وأتمنى لبلدنا الحبيبة مزيد من الاستقرار وربنا ينصر اخواننا فى فلسطين".

نقيب المهن التمثيلية: إنتخابات تليق بمصر وشعبها.. وأهل الفن شاركوا فى التصويت

أكد الدكتور أشرف ذكى نقيب المهن التمثيلية بعد المشاركة فى التصويت على الإنتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية، أن الشكل المجتمعى للإنتخابات من مشاركة كل فئات المجتمع المصرى، إلى جانب التنظيم الرائع أظهر الشكل الحقيقى لمكانة مصر وشعبها.

وتابع: الشباب يملك الكثير من الوعى وشارك بشكل مكثف فى التصويت، وأن إبنته وأصدقائها وكل الجيل الشبابى شارك بوعى وحرص شديد.

وأشاد ذكى بالمجهود الكبير المبذول من المشرفين، والمنظمين والقضاه، على كل ما قدموه من جهد وتعب لإخراج الشكل الإنتخابى لمصر بهذا الشكل اللائق.

سميرة أحمد: مشاركة المرأة كعادتها فى كل المناسبات الوطنية

وجهت الفنانة القديرة سميرة أحمد الشكر إلى الدولة المصرية، على تنظيمها للعملية الانتخابية لانتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية.

وأشادت بالتنظيم والمجهود الكبير من كل القائمين على العملية الإنتخابية، وكذلك حضور الشعب المصرى وتواجده بكثافة لإختيار رئيس جمهورية مصر العربية.

وأكدت سميرة أحمد بعد أن أدلت بصوتها أن المرأة شريك فاعل وهام فى كل المناسبات الوطنية، وهو دورها الوطنى على مدار التاريخ.

وظهرت الفنانة القديرة سميرة أحمد ممسكة بعلم مصر، وعليها علامات السعادة للمشاركة فى العملية الإنتخابية لإختيار رئيس الجمهورية.

إيقاف تصوير مسلسل العتاولة للمشاركة فى التصويت الإنتخابى

أوقف صناع مسلسل العتاولة، الجارى تصويره حاليًا بمحافظة الإسكندرية، وذلك لمشاركة كل صناع وفريق العمل فى العملية الإنتخابية لإختيار رئيس جمهورية مصر العربية.

وتوجه نجوم العمل إلى لجان التصويت، للإدلاء بأصواتهم فى العملية الإنتخابية، وكان النجوم المشاركين من ابطال العمل، كل من الفنان صلاح عبدالله، والفنان أحمد السقا، والفنان طارق لطفى، والفنان باسم سمرة، وباقى فريق وطاقم العمل.

وأدلى الجميع بأصواتهم فى لجان المغتربين، وتم إلتقاط الصور التذكارية معهم من قبل المواطنين المشاركين فى العملية الإنتخابية، وسط سعادة كبيرة من نجوم الفن على وعى الشعب المصرى وحضوره بكثافة، والمشاركة الفعالة فى العملية الإنتخابية.

أحمد العوضى: إنتخبت الرئيس السيسى وفخور بمشاركة الناس

شارك الفنان أحمد العوضى فى العملية الإنتخابية، وأدلى بصوته لإختيار رئيس جمهورية مصر العربية، وسط أهل دائرته الانتخابية بعين شمس.

وعلق العوضى بعد التصويت "إنتخبت الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية، وأدعم إستقرار مصر وبناء الجمهورية الجديدة، ولازم كل الشباب والأهالى تنزل".

وتابع العوضى "فخور بالمشاركة الكبيرة من الشعب المصرى، والأعداد أكبر من أى توقعات والشباب بيشارك فى التصويت، وأهالى عين شمس كلهم فى التصويت".

إدوارد بعد الإدلاء بصوته: إنتخبوا الرئيس السيسى

شارك الفنان إدوارد بصوته فى العملية الإنتخابية، لإختيار رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك فى اليوم الأول من عمليات التصويت.

وأعلن إدوارد بعد إنتهاء التصويت، عن إنتخابه الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، وحث المواطنين برسالة مباشرة "إنتخبوا الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسا لمصر".

وتابع إدوارد "المشاركة والتنظيم حاجة مشرفة فعلا، والشعب المصرى ميتخافش عليه وعارف دوره كويس وعارف يساند بلده امتى وازاى".

وفاء عامر: ورا الرئيس السيسى ودى رسالتى إليه

شاركت الفنانة وفاء عامر فى التصويت فى الانتخابات الرئاسية، لإختيار رئيس جمهورية مصر العربية، وحثت الجميع على النزول والمشاركة، الى جانب الوقوف ودعم الدولة المصرية ضد كل التحديات.

وعقب الأدلاء بصوتها الإنتخابى، أشادت عامر باالتنظيم لمبذول من قبل الجميع، لإنجاح العملية الإنتخابية، وظهورها بمظهرها المشرف التى ظهرت به أمام الجميع.

وإختتمت برساله للرئيس السيسى: "بندعمك وبنحبك ورسالتى ليك ياريس نحافظ على سينا وضد التهجير، لأن التهجير معناه نهاية القضية الفلسطينية، وأهلنا فى غزه إصبروا وكلنا معاكوا".

محمد رجب يدعم الرئيس السيسي: نعم للإستقرار واستكمال التقدم.. تحيا مصر

أدلى الفنان محمد رجب بصوته في عملية التصويت على الإنتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية، والتى شارك بها فى اليوم الثالث من أيام التصويت التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات.

وأكد رجب بعد إنتهاء التصويت: شاركت فى الإنتحابات من أجل الإستقرار وإستكمال مسيرة التقدم والنجاح.

وظهر رجب فى حالة سعادة كبيرة لنجاح عمليات التصويت تنظيميا من الجميع، وظهورها بشكل متحضر يليق بالشعب المصرى والدولة المصرية.

أحمد عز: فخور بمشاركة المصريين فى الانتخابات الرئاسية

أشاد الفنان أحمد عز بمشاركة الشعب المصرى التصويت على الإنتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية، والتواجد بكثافة لاختيار رئيسه.

وبعد الأدلاء بصوته والمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية، أكد أن على الجميع الشعور بالمسئولية تجاه الوطن، والمشاركة الفعالة فى العملية الإنتخابية، وأنه يثق تمامًا فى وعى الشعب المصرى.

وأدلى الفنان أحمد عز بصوته بأحد لجان التصويت، بدائرة المعادى، فى اليوم الثانى من الأيام الثلاث التى أقرتها اللجنة العليا للانتخابات.

عمرو مصطفى: نزولك والمشاركة فى الإنتخابات بيمنع أعدائك

شارك الفنان عمرو مصطفى فى الإنتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية، وأدلى بصوته لإختيار رئيس جمهورية مصر العربية.

وشدد مصطفى على ضرورة نزول الشعب المصرى، والمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية بالتصويت، وأهمية ذلك فى تلك المرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد، بل والمنطقة العربية كافه.

وأكد أن النزول يمثل حائط صد أمام كل أعداء بلدنا الحبيب مصر، وأن مشاركة الشعب فى العملية الإنتخابية لإختيار رئيسه يمثل رفع لصوت البلد أمام أعدائها.

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