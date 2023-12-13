المصرف المتحد يشارك بـ365 مليون جنيه ضمن تحالف لتمويل مشترك بـ2 مليار جنيه

وقع أمس المصرف المتحد ضمن تحالف مصرفي كبير ضم 6 بنوك بقيادة البنك المصري لتنمية الصادرات وبمشاركة بنك الكويت الوطني – مصر، ميد بنك، بنك قناة السويس وبنك التعمير والإسكان عقد تمويل مشترك متوسط الاجل بلغت قيمته الاجمالية 2 مليار جنيه لصالح أحد اهم شركات المقاولات المتخصصة في تطوير الموانئ، بغرض تمويل مشروع إنشاء حاجز الأمواج الغربي لميناء الإسكندرية الكبير ومشروعات أخرى تهدف لتطوير الموانئ المصرية وبحضور كبار قيادات وزارة النقل لمراسم التوقيع.

وفي هذا الشأن، صرح أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، عقب مراسم التوقيع بأن مشاركة المصرف في هذا التمويل تأتى من ايمانه التام بان مصر ستصبح مركزا اقليميا للموانئ في المنطقة مشيدا بدور الشركة الممولة فى تطوير الموانئ المصرية لما لها من دور كبير في دفع عجله الاقتصاد القومي.

واضاف القاضي ان المصرف المتحد يعتبر أحد اهم البنوك الداعمة لنشاط النقل والموانئ والخدمات اللوجستية بجميع فئاته. فالمصرف المتحد سبق له أكثر من مرة في المشاركة في قروض مشتركه وتمويلات موجهة لذلك القطاع لأهميته الكبرى للاقتصاد القومي.

واشاد القاضي بالتمويل المشترك الذي قاده البنك المصري لتنمية الصادرات باحترافية عالية لصالح أحد اهم شركات المقاولات المتخصصة في هذا الشأن.

وأعريت نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب وعضو مجلس الادارة التنفيذي، عن حرص المصرف في المشاركة في هذا النوع من التمويلات لما يمثله من اضافة قوية لدعم الشركات العاملة في مجال المقاولات المتخصصة وتطوير الموانئ وتعزيز لروية مصر 2030 وذلك بواسطة شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين واعتمادات مالية مصرية لكافة المشروعات.

وأكدت قوة التحالف البنكي المشارك في التمويل ونجاحه في اتمامه.

وأبدى البير نسان – رئيس تمويل القروض المشتركة والمشروعات، سعادته بمشاركة المصرف في هذا التمويل المتوافق مع جهود الدولة المصرية لتطوير الموانئ حتى تكون مصر مركزا عالميًا للتجارة واللوجستيات باستغلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي على البحرين المتوسط والأحمر.