رئيس جامعة بنها: نسعى لتحقيق معايير الجودة طبقًا للمعايير المحلية والعالمية

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، حرص الجامعة على الوصول إلى أعلى معايير الجودة والكفاءة العالمية، وتعزيز التنافسية والتميز على مختلف المستويات.

جاء ذلك إجتماع مجلس إدارة مركز ضمان الجودة والاعتماد، بحضور الدكتور محمد محمدي غانم مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الجودة مسؤولية الجميع وفقاً للمنظور الشامل للجودة، وعليه يصبح كل فرد في المؤسسة التعليمية مسئولاً عن المؤسسة وعن تحقيق طموحاتها، ولن يتحقق ذلك إلا بتضافر الجهود، مؤكدا على أن الجامعة تسعى إلى تقديم تعليم متميز وتخريج متخصصين أكفاء قادرين على المنافسة فى سوق العمل وفق استراتيجية مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وخلال الاجتماع قدم رئيس الجامعة الشكر للدكتور سعد محمود سعد على جهوده خلال توليه منصب مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد فى الفترة السابقة ، متمنياً له التوفيق والسداد.

ومن جانبه قال الدكتور محمد غانم إن الاجتماع استعرض معدل إنجاز التعديلات لزيارات المحاكاة التي تمت بالكليات، بالإضافة إلى أهم المشكلات التي تواجه نظام الجودة وتقديم الدعم لحلها، واستعراض معدل رفع الوثائق على موقع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، كما جرى عرض خطة الكليات من التقدم للاعتماد البرامجي في الفصل الدراسي الثاني.