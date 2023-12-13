أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023

شهدت أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية، حالة من الهدوء النسبي، بعيدا عن التقلبات القوية التي تحدث في السعر العالمي، مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، بالرغم من التراجع القوي الذي حدث في سعر الذهب عالميا، وذلك بعد حالة الانخفاض التي شهدها خلال تعاملات أمس.

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشارا وإقبالا في أسواق الصاغة المصرية) حوالي 2800 جنيه للبيع، و2790 جنيها للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بداية تداولات اليوم حوالي 3200 جنيه للبيع، و3188.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في الأسواق نحو 2933.25 جنيه للبيع، و2922.75 جنيه للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم حوالي 2400 جنيه للبيع، و2391.5 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم: 1866.75 جنيه للبيع، و1860 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 في محلات الصاغة اليوم 1600 جنيه للبيع، و1594.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 9: 1200 جنيه للبيع، و1195.75 جنيه للشراء.

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب ( و يزن حوالي 8جرامات من الذهب) سجل نحو: 22400 جنيها للبيع و22320 جنيه للشراء.

وانخفض سعر أونصة الذهب (وتزن حوالي 31,1 جراما من الذهب ) عالميا عند مستوى: 1975 دولارا للبيع، 1973 دولارا للشراء.

وعند حساب سعر المصنعية يتم إضافة بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد يكون بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة الأخرى.

عالميا، تراجعت اسعار الذهب بالبورصات العالمية بشكل كبير، إذ سجلت الأوقية مستويات غير مسبوقة بعد قفزة جنونية وصلت بسعر الأوقية إلى 2152 دولارا لتهبط ما يزيد على 170 دولارا، وهو تراجع كبير لم يحدث منذ سنوات.

انهيار اسعار الذهب بالبورصات العالمية ، جاء نتيجة عمليات جني الأرباح التي ضربت سوق المعدن الأصفر، بعدما وصل إلى قمة تاريخية جديدة بنحو 2152 دولارا للأوقية.

حيث كشف تقرير الوظائف الأمريكي ارتفاع الوظائف الجديد بنحو 199 ألف وظيفة، مع القراءة السابقة 150 ألف وظيفة، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 3.7% من أعلى مستوياته في عامين عند 3.9%.

وسجل سعر أوقية الذهب في بورصة نيويورك نحو 1978 دولارا بحلول الساعة 04:31 بتوقيت جرنيتش، فيما كان قد وصل إلى 2152 دولارا للأوقية مطلع الشهر.