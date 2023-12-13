نتائج الفرز الأولية للجنة العامة في أبو قرقاص بالمنيا

الأربعاء 13/ديسمبر/2023 - 01:38 ص

أعلن رئيس اللجنة العامة، الدائرة رقم 5 بقسم أبو قرقاص في المنيا، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، حسبما ذكرت قناة «إكسترا نيوز».

وقال إنّ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت 394 ألفًا و999 ناخبًا، وحضر 256 ألفًا و483 ناخبًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 263 ألفًا و649 صوتًا، وعدد الأصوات الباطلة 1834 صوتًا.

وأضاف أنه حصل كل من المرشحين الأربعة، على الأصوات التالية:

عبد الفتاح السيسي: 255 ألفًا و139 صوتًا.

فريد زهران: 5 آلاف و237 صوتًا.

عبد السند يمامة: 1573 صوتًا.

حازم عمر: 1700 صوت.