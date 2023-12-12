سقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة بالإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية منذ قليل تساقط أمطار متوسطة رعدية، على مناطق متفرقة داخل المحافظة، وسط تجمع للسحب المنخفضة والكثيفة، وانخفاض في درجات الحرارة، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 19 درجة مئوية.

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن استعدادات الشركة عن طريق تمركز عدد من السيارات ومعدات، للتعامل مع أي حالات طوارئ تنتج عن تجمع مياه الأمطار، والتأكد من رفع كفاءة الشبكات لاستيعاب مياه الأمطار وضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر على المواطنين.

وقال "نافع" أنه تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز ١٨٦ سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

وشدد على المتابعة الدورية في محيط لجان الانتخابات والطرق المؤدية إليها، والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، ثم تطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات لتسهيل سريان مياه الأمطار، وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين.