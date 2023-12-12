حزب المؤتمر: المشاركة الكبيرة في الانتخابات رسالة للعالم بوحدة الصف المصري

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية، بأعداد كبيرة أمر متوقع رغم كل التقديرات النظرية التي توقعت عكس ذلك، متابعا:" المشاركة بمثابة رسالة قوية من الشعب المصري إلى العالم بقدرة المصريين على مواجهة التحديات والعبور إلى الجمهورية الجديدة".

وأوضح غنيم، أن الانتخابات تُجرى في ظل ظروف استثنائية من حيث حرص المواطن على المشاركة في هذا الاستحقاق المهم لأعلى منصب في الدولة المصرية وهو ما يؤكد ذكاء المصريين، الهيئة الوطنية أدارت العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، وكانت على مسافة واحدة من جميع المرشحين بما يعد تأسيسا لعرف سياسي ونموذج يحتذى به في النزاهة والشفافية والمصداقية.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن المشاركة شملت الشرائح الاجتماعية المصرية المختلفة، ومن ثم فإن أنماط التصويت تتجه إلى الخريطة الانتخابية بأكملها، وأن المشهد الانتخابي يشهد إقبالاً كبيرًا من قبل المصريين على التصويت، مما يعكس إرادة المصريين في المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية وهو ما يعزز الشعور بالانتماء والمسؤولية تجاه مصر