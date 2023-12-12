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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الوطنية للانتخابات: تعاونًا مع البريد المصري لانتشاره ووسائل النقل المتوفرة لديه

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية
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قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية، إنّ البروتوكول الذي وقعته مع البريد المصري هو الأول لها، موضحًا: "اخترنا البريد المصري نظرا لانتشاره ووجود فرع له ووسائل النقل المتوفرة لديه، وهو ما ساعدنا على نقل كل اللوجستيات المطلوبة في مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية في أقل وقت وبسرعة".

وأضاف بنداري، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، ونقلته قناة "إكسترا نيوز": "في أقل وقت وصلنا لأبعد نقطة، ومع نهاية عمل الشهر العقاري بدأنا في جمع أدواتنا اللوجستية مثل الطابعات وأجهزة التابلت، وفي أقل وقت نقلنا اللوجستيات بسهولة ويسر، وكان لدينا دعم تام من هيئة البريد لمواجهة أي مشكلة في هذا الصدد".

الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري