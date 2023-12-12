الانتخابات الرئاسية 2024.. محافظة القليوبية تستجيب لطلب مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة للإدلاء بصوته 

وجهت محافظة القليوبية بالتنسيق مع إسعاف القليوبية بنقل المواطن عاطف محمود النازي “من ذوي الاحتياجات الخاصة” المقيم بالشارع الجديد بحي شرق شبرا الخيمة، ليتمكن من الوصول إلى لجنة التصويت المسجل بها إسمه بمدرسة الشهيد حمدي سعيد بالخليفة المأمون بمحافظة القاهرة.

وذكر بيان صادر عن المحافظة، اليوم الثلاثاء، أن غرفة عمليات المحافظة تلقت بلاغا بطلب المواطن للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، وجرى التنسيق مع إسعاف القليوبية وعلى الفور تحركت أقرب سيارة إسعاف للمواطن نظرا لحالته الصحية وجرى نقله إلى اللجنة ليتمكن من الإدلاء بصوته خلال الانتخابات الرئاسية وإعادته مرة أخرى لمنزله بحي شرق شبرا الخيمة.

الناخب

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