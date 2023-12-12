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الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الصحة يترأس اجتماع “صندوق مواجهة الطواريء الطبية” ويوجه بتنويع مصادره

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لمناقشة آليات منظومة العمل بالصندوق.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان،  إلى أن الوزير وجه بتنويع وتعظيم مصادر تمويل الصندوق.

وأوضح «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش مشروع اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، والأسس والضوابط المنظمة لعمل الصندوق، كما استعرض الاجتماع مستجدات إنشاء هيئة موازنية، ضمن الجهاز الإداري للدولة، وإنشاء وحدة حسابية للصندوق، بما يساهم في تحقيق أهداف الصندوق، ودعم تمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وضمان استدامتها في حالات الكوارث والطوارىء الطبية والأزمات والجوائح الصحية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع استعرض الموقف المالي للصندوق وأعمال لجنة تنمية موارده ونظم وضوابط التحصيل، وكذلك مناقشة لائحة الموارد البشرية ومعاملتهم المالية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن مهام الصندوق ستتضمن  المساهمة في علاج الأمراض الوراثية والنادرة، بالإضافة إلى دعم القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها.

إجتماع مجلس إدارة الجهاز الإداري للدولة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان القضاء على قوائم الانتظار المقدمة للمواطنين صندوق مواجهة الطوارئ الطبية صندوق مواجهة الطوارئ