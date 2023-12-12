نقابات العمال الأوروبية تتظاهر بقيادة أحد المصريين للمطالبة بخفض الضرائب على رواتب العمال

تظاهر أكثر من الفي مسؤل نقابي يمثلون جميع نقابات العمال الأوربية امام مبنى البرلمان الأوربي فى بروكسل صباح اليوم الثلاثاء الموافق 12/12/2023 للمطالبة بخفض الضرائب على رواتب العمال فى أوروبا وحول العالم.

وتتمتع الشركات متعددة الجنسيات بمميزات ضرائب مخفضة والكثير من المعافاة الضريبية والمنح وغيرها فى نفس الوقت الذى تطبق فيه حزم ضريبية على رواتب العمال وسياسة تقشف ,تزيد من شدة الضغوط الحياتية على حياة العمال وتهدد استقرارهم المعيشي واسرهم نقابة (ويل)الإيطالية كانت فى مقدمة قادة التظاهرة برعاية سكرتير عام النقابة بيير باولو بومباردييري، والذى كان فى معيته الدكتور عيسي إسكندر رئيس إتحاد العمال المصريين فى إيطاليا الذى صرح أن هناك موجات من الغضب بين العمال الإيطاليين بسبب ضعف الرواتب وإرتفاع نسبة الضرائب وتردى الخدمات الإجتماعية مايهدد مستقبل العمالة فى إيطاليا ومستقبل الصناعات الإيطالية نفسها ,أضف إلى ذلك إنخفاض نسبة المواليد والتى اثرت بالفعل على التعداد السكانى للشعب الإيطالي الذى يشهد إنخفاضا سكانيا يهدد مستقبل الدولة الإيطالية. .

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